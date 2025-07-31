Тренер «Спартака» — о матче с «Ростовом»: игроки показали всё, о чём мы договаривались

Ассистент главного тренера «Спартака» Ненад Сакич высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). По словам специалиста, футболисты сделали всё то, о чём их просил тренерский штаб.

«Хочу поздравить и похвалить ребят, они показали характер. На этом стадионе непросто играть, было очень жарко. Ребята показали всё, о чём мы договаривались», — приводит слова Сакича официальный сайт «Спартака».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся накануне, 30 июля. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».