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Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 31 июля

Расписание матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 31 июля
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Сегодня, 31 июля, состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы 31 июля (время — московское):

19:30. АЕК Ларнака (Кипр) – «Целе» (Словения) (1:1);
20:00. «Хеккен» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия) (0:1);
20:30. ЧФР Клуж (Румыния) – «Лугано» (Швейцария) (0:0);
21:00. «Шахтёр» (Украина) – «Бешикташ» (Турция) (4:2);
21:00. «Утрехт» (Нидерланды) – «Шериф» (Молдавия) (3:1);
22:00. «Хайберниан» (Шотландия) – «Мидтьюлланн» (Дания) (1:1);
22:00. «Легия» (Польша) – «Баник Острава» (Чехия) (2:2);
22:00. «Брага» (Португалия) – «Левски» (Болгария) (0:0).

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обошла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
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