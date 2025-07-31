Челестини сравнил игру ЦСКА в матче с «Ахматом» в РПЛ и с «Локомотивом» в Кубке России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини сравнил игру армейцев в матче с «Ахматом» в Российской Премьер-Лиге и с «Локомотивом» в Фонбет Кубке России. Обе встречи закончились с одинаковым счётом — 2:1 в пользу ЦСКА.

— Ранее вы говорили, что злились на команду в перерыве матча с «Ахматом». В каких аспектах за эти три дня футболисты прибавили?

— Я не был зол: если я буду злиться, то вы это увидите (улыбается). Я был расстроен, потому что знаю, что команда может играть намного лучше. Это касается матча с «Ахматом», а сегодня мы провели другую игру. Сегодня я видел хорошую версию нашей команды. Первый тайм с «Ахматом» и сегодня — совершенно разные с точки зрения отдачи и качества футбола, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».