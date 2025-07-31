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Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 31 июля

Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 31 июля
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Сегодня, 31 июля, завершится 1-й тур группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится всего один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России 31 июля (время — московское):

19:30. «Рубин» (Казань) — «Оренбург» (Оренбург).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. А чемпионом России в минувшем сезоне стал «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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