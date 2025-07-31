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Полузащитник «Спартака» Зорин рассказал, что ему дала аренда в «Ахмате»

Полузащитник «Спартака» Зорин рассказал, что ему дала аренда в «Ахмате»
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин подвёл итоги своей аренды в грозненском «Ахмате» в концовке минувшего сезона.

«В «Ахмате» я получил определённый опыт. Там пришлось играть на разных позициях и больше работать в обороне, потому что в некоторых играх мы оборонялись всей командой. «Ахмат» дал игровой и жизненный опыт. Хорошо, что аренда завершилась положительно: я забил гол, а команда сохранилась в РПЛ. Выполнили задачу, поэтому аренду оценю положительно», — сказал Зорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вторую часть минувшего сезона Зорин провёл в «Ахмате» на правах аренды. В составе грозненского клуба полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока со «Спартаком» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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