«Арсенал» — «Тоттенхэм»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 31 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся английские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге (Гонконг). Начало матча — в 14:30 по московскому времени. В России официальная трансляция игры не будет доступна. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Тоттенхэм Хотспур» завершил сезон-2024/2025 английской Премьер-лиги на 17-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков за 38 матчей. «Арсенал» финишировал на второй строчке, заработав 74 очка. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», у которого 84 очка.