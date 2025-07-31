«Арсенал» — «Тоттенхэм»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 31 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся английские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге (Гонконг). Начало матча — в 14:30 по московскому времени. В России официальная трансляция игры не будет доступна. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 июля 2025, четверг. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Тоттенхэм Хотспур» завершил сезон-2024/2025 английской Премьер-лиги на 17-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков за 38 матчей. «Арсенал» финишировал на второй строчке, заработав 74 очка. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», у которого 84 очка.
Комментарии
- 31 июля 2025
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:48
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:10
-
09:10
-
09:00
-
08:51
-
08:50
-
08:44
-
08:33
-
08:30
-
08:19
-
07:38
-
05:55
-
04:57
-
04:45
-
04:42
-
04:09
-
04:09
-
03:43
-
03:42
-
03:24
-
03:04
-
03:02
-
02:37
-
02:25
-
02:03
-
01:45