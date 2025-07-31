Главный тренер белорусского «Арсенала» рассказал о сотрудничестве клуба с «Локомотивом»

Главный тренер «Арсенала» Дзержинск Вячеслав Вашкевич высказался о взаимодействии белорусского клуба с московским «Локомотивом». Стороны заключили договор о сотрудничестве, направленном на развитие молодых игроков. Соглашение предусматривает подготовку резерва и повышение уровня мастерства футболистов обеих команд. В рамках сотрудничества уже состоялся товарищеский матч между командами, а также обсуждаются совместные мероприятия и помощь в развитии инфраструктуры.

«Впервые российский клуб пытается сотрудничать с иностранным. Это что-то новое, необычное. Знаю, что люди следят, как это будет развиваться дальше. Мне кажется, что плоды этого партнёрства уже появляются – некоторые молодые ребята из «Локомотива» хорошо зарекомендовали себя у нас. В прошлом году к нам приезжали Егор Погостнов и Даня Годяев. Получили игровую практику и окрепли. Дима Радиковский тоже получил здесь хорошую практику: стал одним из лучших бомбардиров «Арсенала» в первом круге, зарекомендовал себя с лучшей стороны, хоть и забил не так много. Даня Годяев провёл в «Арсенале» целый год, стал безусловным лидером и очень ярко смотрелся на поле, он был важной частью команды.

Ребята играют среди мужиков, игроков Высшей лиги, набивают шишки и проходят тернистый путь взросления. А потом или попадают в основной состав «Локомотива», или просто имеют возможность получить необходимый опыт игры во взрослом футболе на высоком уровне. В этом году за нашу команду продолжает играть Вадим Арутюнян, тоже футболист «Локомотива», Руслан Мялковский вернулся в «Локомотив». Кирилл Волков, Михаил Щетинин, Александр Французов также сейчас играют у нас и имеют шанс сделать шажок вперёд.

Это перспективное сотрудничество. Многим молодым российским игрокам не хватает практики игры на высоком уровне. Здесь они её получают, если соответствуют этому уровню, выкладываются на тренировках и хотят развиваться дальше. А мы можем только им в этом помочь и постараться направить в правильное русло. Руководство клуба и весь тренерский штаб нашей команды заинтересованы, чтобы молодые игроки развивались, становились сильнее», — сказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.