«Шахтёр» — «Бешикташ»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 31 июля, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и турецкий «Бешикташ». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Испания). Начало игры — в 21:00 по московскому времени. В России официальная трансляция матча не будет доступна. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом матче «Шахтёр» на выезде одержал победу со счётом 4:2.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.