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«Шахтёр» — «Бешикташ»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию

«Шахтёр» — «Бешикташ»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 31 июля, состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся украинский «Шахтёр» и турецкий «Бешикташ». Команды будут играть на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Испания). Начало игры — в 21:00 по московскому времени. В России официальная трансляция матча не будет доступна. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче «Шахтёр» на выезде одержал победу со счётом 4:2.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
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