Борис Ротенберг: Батраков должен стать чемпионом России в «Локомотиве»

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг-младший хочет, чтобы полузащитник команды Алексей Батраков перед отъездом в Европу выиграл Мир РПЛ в составе железнодорожников.

«Я считаю, что Лёша должен стать чемпионом России в «Локомотиве», после этого готов делать следующий шаг, он имеет все качества для игры в ведущих чемпионатах Европы. Он большой молодец, меньше говорит, больше делает, но нужно спросить, какие у него планы. Нужно поднять кубок чемпионата России, отдать дань уважения клубу и академии. Лёша — воспитанник, сделает всё ради «Локомотива», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Напомним, 26 июля «Локомотив» одержал выездную победу над «Краснодаром» (2:1) во 2-м туре РПЛ, а Алексей Батраков стал автором дубля. В прошлом сезоне полузащитник провёл 37 матчей за железнодорожников, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.