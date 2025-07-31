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Экс-тренер Ракова отреагировал на яркий старт игрока «Локо» в аренде в «Крыльях Советов»

Экс-тренер Ракова отреагировал на яркий старт игрока «Локо» в аренде в «Крыльях Советов»
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Экс-тренер академии «Локомотива» Вячеслав Вашкевич отреагировал на яркую игру в новом сезоне Вадима Ракова, которого железнодорожники отдали в аренду «Крыльям Советов». Футболист забил два гола в двух стартовых матчах РПЛ.

— Я очень рад за Вадима, он действительно ударно начал сезон. Но это только две игры, что-то о нём можно будет говорить, наверное, по истечении хотя бы первого круга. А начало и правда хорошее, дай бог, чтобы так и продолжал и пополнял свой бомбардирский счёт.

— Кто-то уже может подумать, что зря «Локомотив» его отдал.
— Совершенно не зря. В прошлом году клуб давал Ракову шанс, но он не так ярко его использовал. А сейчас в «Крыльях Советов» он выходит с первых минут, играет. Мне кажется, это должна быть обоюдовыгодная аренда. Вадим должен обрести игровой тонус, почувствовать, что он может и умеет, почувствовать уверенность в своих силах. Вспомнить, что он был лучшим бомбардиром ЮФЛ, и развиваться дальше как игрок и помогать «Крыльям» в этом сезоне. Через год Раков может вернуться в «Локомотив» уже более зрелым по-футбольному игроком и претендовать на место в составе, — сказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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