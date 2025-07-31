Заурбек Тедеев ответил, на какие позиции «Акрону» необходимы игроки

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев высказался о позициях в команде, которые требуют усиления.

«На мой взгляд, нам однозначно нужны два фланговых нападающих, нам нужны крайние защитники, нам нужен один центральный защитник, и, безусловно, одного игрока в среднюю линию также необходимо взять», — сказал Тедеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Акрон» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала четыре очка за два матча. На первой строчке располагается московский «Локомотив», заработав шесть очков за аналогичное количество игр.