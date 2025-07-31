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Тренер «Акрона» Тедеев ответил, нужен ли дублёр для Дзюбы

Тренер «Акрона» Тедеев ответил, нужен ли дублёр для Дзюбы
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев ответил на вопрос о необходимости нападающего на замену Артёму Дзюбе.

«Дублёр Артёму Дзюбе не нужен разве? Мы думали об этом. Мы хотим в команду взять молодого футболиста, который бы ещё чему-то учился у Артёма и в ближайшем будущем становился, скажем так, важным нападающим для нашей команды. Поэтому мы рассматриваем футболистов на данную позицию, но это в большей степени молодые игроки, которые способны будут расти, видя самого Артёма. Ну а так у нас есть Беншимол, который может играть в этой позиции, и мы на него, в принципе, рассчитываем», — сказал Тедеев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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