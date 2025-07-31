«Они просто сильно разозлились». Черчесов — о камбэке «Рубина» в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре казанского «Рубина» в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2).

«Ну, во-первых, я их видел в «Ахмате». Они солидно играли, 2:0 выиграли, я их видел. Я просто, ну, знал, что «Зениту» будет непросто, потому что это организованная команда, практически ни одного новичка, да? Сохранили всех и Даку в частности. Значит, это уже команда, в которой как бы нет никаких течений, нет шторминга внутри и так далее. Поэтому я ждал, что «Зениту» будет непросто. И, честно говоря, чуть удивился, когда «Зенит» в первом тайме вот так доминировал. Можно отдать инициативу, но никогда не пространство. В этот раз и то, и то как бы получилось.

А в перерыве вот это мы называем… Как часто бывает и у меня у самого, очень тяжело докричаться. Ты ему что-то объясняешь, лучше уже ничего не говорить. И очень важно до перерыва, чтобы команда не развалилась, не стало 0:3 там и так далее. А вот в перерыве 0:2, он [Рахимов] сделал замены, естественно, быстрый гол повлиял на моральный какой-то климат. А то, что в середину больше начали напрягать, начали реально… Одно слово я вам скажу, они просто сильно разозлились. Наверное, Маматкулович там пару пистончиков правильных вставил для начала, но, естественно, замены, конечно, сыграли роль», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».