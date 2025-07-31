Никита Лобов рассказал, как отреагировал его отец на дебют за «Зенит»

20-летний футболист «Зенита» Никита Лобов рассказал, как его отец отреагировал на первую игру сына за первую команду сине-бело-голубых. Защитник дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

— 22 года назад состоялся дебют отца, в 2003 году. Сегодня — ваш. Что сказал папа до и после игры?

— На самом деле он мне написал сообщение, я его не успел послушать, потому что торопился — выезд всё-таки, сейчас улетаем домой. Написал, что гордится мной, я это увидел. Это, конечно, плюс, когда отец — футболист (улыбается). Поэтому у меня только положительные эмоции. А после игры он сказал, что надо созвониться, поговорить, обсудить момент, — приводит слова Лобова официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся накануне, 30 июля. На четвёртой минуте Арсен Адамов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Лусиано Гонду на восьмой минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых. Мохамед Конате на 83-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание в счёте. Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».