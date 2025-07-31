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Никита Лобов рассказал, как отреагировал его отец на дебют за «Зенит»

Никита Лобов рассказал, как отреагировал его отец на дебют за «Зенит»
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20-летний футболист «Зенита» Никита Лобов рассказал, как его отец отреагировал на первую игру сына за первую команду сине-бело-голубых. Защитник дебютировал за «Зенит» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

— 22 года назад состоялся дебют отца, в 2003 году. Сегодня — ваш. Что сказал папа до и после игры?
— На самом деле он мне написал сообщение, я его не успел послушать, потому что торопился — выезд всё-таки, сейчас улетаем домой. Написал, что гордится мной, я это увидел. Это, конечно, плюс, когда отец — футболист (улыбается). Поэтому у меня только положительные эмоции. А после игры он сказал, что надо созвониться, поговорить, обсудить момент, — приводит слова Лобова официальный сайт «Зенита».

Матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся накануне, 30 июля. На четвёртой минуте Арсен Адамов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Лусиано Гонду на восьмой минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых. Мохамед Конате на 83-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание в счёте. Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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