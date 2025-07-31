«Серёга — наш игрок». В «Локомотиве» прокомментировали будущее Пиняева

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о полузащитнике команды Сергее Пиняеве. Ранее сообщалось, что в хавбеке железнодорожников был заинтересован ЦСКА, однако сам футболист решил остаться в «Локомотиве».

«Насколько важно было сохранить Пиняева? Серёга — наш игрок. Он всем выразил желание, в том числе руководству клуба, что продолжит карьеру в «Локомотиве», — приводит слова Галактионова Sport24.

Сергей Пиняев является воспитанником «Чертаново». В «Локомотив» россиянин перебрался из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В минувшем сезоне на счету 20-летнего футболиста 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.