Сёмин высказался о высокой результативности Миранчука в последних матчах за «Атланту»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике американской «Атланты Юнайтед» Алексее Миранчуке. В последних трёх матчах МЛС Миранчук забил два мяча, всего в сезоне на его счету четыре гола.

«Хорошо, что Лёша забивает. Ему нужно выйти на свой уровень. У команды не всё получается, находятся внизу турнирной таблицы. Надеемся, что общая ситуация для команды изменится. А Лёше нужно продолжать в том же духе. В сложной ситуации лидеры всегда играют решающую роль, а Миранчук — один из лидеров», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Атланта Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Команда набрала 21 очко за 24 матча.