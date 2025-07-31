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Сёмин высказался о высокой результативности Миранчука в последних матчах за «Атланту»

Сёмин высказался о высокой результативности Миранчука в последних матчах за «Атланту»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике американской «Атланты Юнайтед» Алексее Миранчуке. В последних трёх матчах МЛС Миранчук забил два мяча, всего в сезоне на его счету четыре гола.

«Хорошо, что Лёша забивает. Ему нужно выйти на свой уровень. У команды не всё получается, находятся внизу турнирной таблицы. Надеемся, что общая ситуация для команды изменится. А Лёше нужно продолжать в том же духе. В сложной ситуации лидеры всегда играют решающую роль, а Миранчук — один из лидеров», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Атланта Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Команда набрала 21 очко за 24 матча.

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