Игрок «Ахмата» Богосавац — о Берише: тяжело, когда футболист после многих лет уходит

Футболист грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о покинувшем клуб Бернарде Берише. Напомним, Бериша выступал за «Ахмат» более восьми лет. Клуб объявил о его уходе этим летом.

«А что можно сказать про Беришу? Мы все знаем, что он сделал для «Ахмата», сколько здесь пробыл. Очень тяжело, когда футболист после стольких лет покидает команду. Но Бернард пожелал нам удачи. Все мы знаем, что он всегда болел и будет болеть за «Ахмат». Уход Бериши — решение руководства клуба. Бернард с ним поговорил, и было принято решение», — сказал Богосавац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.