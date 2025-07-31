Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Богосавац — о Берише: тяжело, когда футболист после многих лет уходит

Игрок «Ахмата» Богосавац — о Берише: тяжело, когда футболист после многих лет уходит
Комментарии

Футболист грозненского «Ахмата» Мирослав Богосавац высказался о покинувшем клуб Бернарде Берише. Напомним, Бериша выступал за «Ахмат» более восьми лет. Клуб объявил о его уходе этим летом.

«А что можно сказать про Беришу? Мы все знаем, что он сделал для «Ахмата», сколько здесь пробыл. Очень тяжело, когда футболист после стольких лет покидает команду. Но Бернард пожелал нам удачи. Все мы знаем, что он всегда болел и будет болеть за «Ахмат». Уход Бериши — решение руководства клуба. Бернард с ним поговорил, и было принято решение», — сказал Богосавац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Челестини сравнил игру ЦСКА в матче с «Ахматом» в РПЛ и с «Локомотивом» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android