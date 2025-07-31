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Белорусский «Арсенал» мог арендовать Ракова из «Локомотива». Игрок перешёл в «Крылья»

Белорусский «Арсенал» мог арендовать Ракова из «Локомотива». Игрок перешёл в «Крылья»
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Главный тренер «Арсенала» Дзержинск Вячеслав Вашкевич рассказал, что клуб хотел подписать на правах аренды игрока московского «Локомотива» Вадима Ракова. Летом 2025 года игрок ушёл в аренду в «Крылья Советов». Футболист забил два гола в двух стартовых матчах РПЛ.

«В прошлом году мы хотели пригласить Вадима Ракова, была такая мысль. Но потом он начал выходить за основной состав «Локомотива», получать там игровую практику. Поэтому мы отказались от этой идеи, поскольку основная задача молодых игроков, попадающих в «Арсенал», – не просто получить игровую практику, а выиграть конкуренцию по спортивному принципу. Искусственных условий создавать никто не собирается», — сказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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