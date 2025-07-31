«Сеул» — «Барселона»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:00

Сегодня, 31 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся южнокорейский «Сеул» и испанская «Барселона». Команды будут играть на стадионе чемпионата мира в Сеуле (Южная Корея). Начало матча — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Барселона» в товарищеском матче обыграла японский «Виссел Кобе» со счётом 3:1.

«Сеул» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи сезона-2025. Команда набрала 36 очков за 24 матча. «Барселона» в сезоне-2024/2025 стала чемпионом Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 88 очков после 38 игр.