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«Сеул» — «Барселона»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:00

«Сеул» — «Барселона»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:00
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Сегодня, 31 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся южнокорейский «Сеул» и испанская «Барселона». Команды будут играть на стадионе чемпионата мира в Сеуле (Южная Корея). Начало матча — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 июля 2025, четверг. 14:00 МСК
Сеул
Сеул, Южная Корея
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее «Барселона» в товарищеском матче обыграла японский «Виссел Кобе» со счётом 3:1.

«Сеул» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи сезона-2025. Команда набрала 36 очков за 24 матча. «Барселона» в сезоне-2024/2025 стала чемпионом Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 88 очков после 38 игр.

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