«С такими качественными игроками невозможно играть плохо». Непомнящий — о «Зените»

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» на старте сезона-2025/2026.

«Казалось бы, у «Зенита» команда давно слажена, а выясняется, что сейчас снова много связей разрушено. Пока не всё получается. Уровень команды и игроков достаточно высокий, но нет слитности, однако это временно. Уверен, что «Зенит» станет серьёзной фигурой. С такими качественными игроками просто невозможно играть плохо», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четыре очка за два матча.