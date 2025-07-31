Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С такими качественными игроками невозможно играть плохо». Непомнящий — о «Зените»

«С такими качественными игроками невозможно играть плохо». Непомнящий — о «Зените»
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» на старте сезона-2025/2026.

«Казалось бы, у «Зенита» команда давно слажена, а выясняется, что сейчас снова много связей разрушено. Пока не всё получается. Уровень команды и игроков достаточно высокий, но нет слитности, однако это временно. Уверен, что «Зенит» станет серьёзной фигурой. С такими качественными игроками просто невозможно играть плохо», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четыре очка за два матча.

Материалы по теме
«Зенит» положил «Ахмату» два за семь минут! Но «привоз» Соболева расшевелил интригу. Видео
«Зенит» положил «Ахмату» два за семь минут! Но «привоз» Соболева расшевелил интригу. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android