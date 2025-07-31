«Арсенал» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:30

Сегодня, 31 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся английские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге (Гонконг). Начало матча — в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В предыдущих товарищеских матчах «Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:2, а «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» — 0:0.

«Тоттенхэм Хотспур» завершил сезон-2024/2025 английской Премьер-лиги на 17-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков за 38 матчей. «Арсенал» финишировал на второй строчке, заработав 74 очка. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», у которого 84 очка.