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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:30

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 14:30
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Сегодня, 31 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся английские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур». Команды будут играть на стадионе «Кай Так Спортс Парк» в Гонконге (Гонконг). Начало матча — в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 июля 2025, четверг. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущих товарищеских матчах «Арсенал» победил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:2, а «Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» — 0:0.

«Тоттенхэм Хотспур» завершил сезон-2024/2025 английской Премьер-лиги на 17-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 38 очков за 38 матчей. «Арсенал» финишировал на второй строчке, заработав 74 очка. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», у которого 84 очка.

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