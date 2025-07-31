«Мы довольны». В «Спартаке» отреагировали на игру Заболотного в матче с «Ростовом»

Ассистент главного тренера «Спартака» Ненад Сакич отреагировал на игру нападающего Антона Заболотного в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). Напомним, Заболотный был удалён по ходу игры 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

— Насколько важно было дать шанс Заболотному исправиться после удаления в прошлом матче?

— Он получил красную карточку в прошлом матче очень рано. Поэтому было логично дать ему сегодня время. Он сделал голевую передачу, заработал пенальти в ворота соперника. Поэтому его игрой мы довольны, — приводит слова Сакича официальный сайт «Спартака».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся накануне, 30 июля. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».