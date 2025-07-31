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Юрий Сёмин: естественно, что «Краснодар» лихорадит — игроки находятся в прошлом сезоне

Юрий Сёмин: естественно, что «Краснодар» лихорадит — игроки находятся в прошлом сезоне
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о неубедительном старте нового сезона в исполнении «Краснодара». Южный клуб проиграл два из трёх матчей во всех турнирах.

«Естественно, что «Краснодар» лихорадит. Игроки ещё находятся в прошлом сезоне. Они должны чётко и ясно понимать, что с чемпионом всегда играют с удвоенной энергией. Удвоенная энергия у соперника на сегодняшний момент есть, а у «Краснодара» ещё нет. Думаю, Мусаев всё наладит. Но главное, чтобы мозги работали у футболистов в том плане, что чемпионство было вчера, а сегодня уже новый сезон. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» не выпал из борьбы за чемпионство», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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