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Федорищев предложил запретить государственное финансирование для клубов свыше 50% бюджета

Федорищев предложил запретить государственное финансирование для клубов свыше 50% бюджета
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о государственном финансировании в российском футболе.

— Была информация, что в российском футболе может появиться потолок государственного финансирования. Перспективная ли это история? И каким этот потолок видите вы?
— Знаю много вариантов развития событий. В прошлом году — после инициации всех обсуждений вокруг судей — в РФС и Министерстве спорта начались обсуждения: как перейти к более справедливой системе. Опций много. В моём представлении необходимо запретить командам высших достижений иметь государственное финансирование свыше 50% бюджета. Как в хоккее. Это наше видение, но мы полностью доверяем спортивному руководству страны, — приводят слова Федорищева «Известия».

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