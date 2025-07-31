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В «Зените» отреагировали на информацию о желании «Аль-Насра» купить Энрике за € 70 млн

В «Зените» отреагировали на информацию о желании «Аль-Насра» купить Энрике за € 70 млн
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что саудовский «Аль-Наср» может предложить сине-бело-голубым € 70 млн за полузащитника Луиса Энрике. Ранее об этом сообщал журналист Жорже Никола.

«Не получали (предложений. — Прим. «Чемпионата») и, понятное дело, не начинали (переговоры. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому комментировать нечего», — приводит слова Медведева ТАСС.

В составе «Зенита» Энрике в 15 матчах забил два гола и отдал четыре результативные передачи, контракт между сторонами подписан на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее бразилец, помимо «Ботафого», выступал за испанский «Бетис» и «Флуминенсе».

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