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Губернатор Самарской области ответил, жалел ли он, что зашёл в спортивную сферу

Губернатор Самарской области ответил, жалел ли он, что зашёл в спортивную сферу
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил, жалел ли он о том, что вмешался в спортивную сферу. В ноябре 2024 года Федорищев сделал заявление о коррупции в судействе.

— Вы хоть раз пожалели о том, что зашли в спортивную сферу?
— Нет. Но было много сложностей, связанных с этим. Много читал про свою фамилию, которую ассоциируют без отрыва от ситуации. Были моменты, где я не понимал реакции. Мы же все за чистый спорт, чистый футбол. Но я никогда не жалел: жизнь одна, возможность одна. Например, у вас есть шанс спросить, а у меня — ответить. На комиссии Госсовета по спорту была возможность высказаться — я это сделал. Так, как посчитал нужным. Вы знаете, что многие люди из спорта понимают, о чём я говорю. Они знают о проблеме и как её решать, — приводят слова Федорищева «Известия».

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