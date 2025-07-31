Экс-тренер Годяева: у Дани был особенный путь в «Локомотиве»

Экс-тренер академии «Локомотива» Вячеслав Вашкевич высказался о 21-летнем полузащитнике «Локомотива» Даниле Годяеве. Он является воспитанником академии железнодорожников. В нынешнем сезоне Годяев сыграл за основную команду «Локомотива» один матч.

«Даня, как и каждый игрок, прошёл свой путь. У него он особенный. По юношам Годяев был не таким ярким и медийным, если так можно сказать. Если не ошибаюсь, когда он попал в молодёжный состав «Локомотива», у него даже не было контракта с клубом. Более ярко он начал проявлять себя уже в возрасте 17-18 лет. Годяев очень трудолюбивый футболист, который может играть сразу на нескольких позициях, характерный в отборе. А объём черновой работы, который проделывает Даня, его желание и мобильность говорят о том, что он может вырасти в классного игрока высокого уровня, если продолжит развиваться. Конечно, нельзя сравнивать Батракова, Ракова, Годяева – они все совершенно разные. Но я желаю успехов каждому из них, потому что эти ребята своим трудом и старанием доказывают, что готовы играть на высоком уровне. Они не будут опускать руки, уверен, парни будут только стараться двигаться дальше», — сказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.