«Динамо» Москва объявило о трансфере Рубенса из «Атлетико» Минейро

Бразильский полузащитник Рубенс перешёл из «Атлетико» Минейро в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.

Отмечается, что срок контракта бразильца с клубом рассчитан до 2030 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока из «Атлетико» Минейро в «Динамо» может составить до € 12 млн.

В сезоне-2025 бразильской Серии А 24-летний Рубенс провёл 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского полузащитника в € 6 млн.

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала четыре очка за два матча.