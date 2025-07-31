В «Спартаке» объяснили, почему Маркиньос не вышел в старте на матч с «Ростовом»

Ассистент главного тренера «Спартака» Ненад Сакич рассказал, почему полузащитник красно-белых Маркиньос не вышел в стартовом составе команды в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). Напомним, Маркиньос был удалён по ходу игры 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3).

— Почему не вышел в старте Маркиньос, который не сможет сыграть в следующем матче чемпионата?

— У нас много футболистов. Все они отдаются на тренировках в течение недели. И каждый из них заслуживает шанс. Сегодня все показали себя хорошо. Игровое время получили те, кто мало играл в чемпионате, — приводит слова Сакича официальный сайт «Спартака».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся накануне, 30 июля. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».