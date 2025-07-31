Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области рассказал, как относится к владельцу «Акрона» Морозову

Губернатор Самарской области рассказал, как относится к владельцу «Акрона» Морозову
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об отношении к владельцу тольяттинского «Акрона» Павлу Морозову.

«К людям, которые создают, всегда испытываю исключительно большое уважение. В том числе в предпринимательской деятельности.

В Самаре много талантливых предпринимателей, которые сделали бизнес своим трудом. Не приватизацией, не отъёмом. А сами взяли и создали большие бизнесы для отрасли. Павел Морозов — из таких. Он вместе с командой, друзьями, единомышленниками сделал невероятную историю. В пример можно привести только Сергея Галицкого — очень уважаемого человека в футболе.

Морозов вместе с друзьями создал команду сам, без какой-либо поддержки государства. И вывел на уровень РПЛ. В прошлом сезоне мы наблюдали интересную игру в исполнении «Акрона» — он не то что не потерялся, но и выступал ярко. Так что Павлу Морозову — только уважение», — приводят слова Федорищева «Известия».

Материалы по теме
Федорищев предложил запретить государственное финансирование для клубов свыше 50% бюджета
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android