Губернатор Самарской области рассказал, как относится к владельцу «Акрона» Морозову

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался об отношении к владельцу тольяттинского «Акрона» Павлу Морозову.

«К людям, которые создают, всегда испытываю исключительно большое уважение. В том числе в предпринимательской деятельности.

В Самаре много талантливых предпринимателей, которые сделали бизнес своим трудом. Не приватизацией, не отъёмом. А сами взяли и создали большие бизнесы для отрасли. Павел Морозов — из таких. Он вместе с командой, друзьями, единомышленниками сделал невероятную историю. В пример можно привести только Сергея Галицкого — очень уважаемого человека в футболе.

Морозов вместе с друзьями создал команду сам, без какой-либо поддержки государства. И вывел на уровень РПЛ. В прошлом сезоне мы наблюдали интересную игру в исполнении «Акрона» — он не то что не потерялся, но и выступал ярко. Так что Павлу Морозову — только уважение», — приводят слова Федорищева «Известия».