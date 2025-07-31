Экс-тренер «Локо»: в ЮФЛ Раков был лучшим бомбардиром, а Батраков — лучшим ассистентом

Экс-тренер академии «Локомотива» Вячеслав Вашкевич рассказал, как проявлял себя Вадим Раков во времена игры за академию железнодорожников. Напомним, с сезона-2025/2026 игрок на правах аренды выступает за «Крылья Советов». На его счету два гола в двух стартовых матчах РПЛ.

«В академии «Локомотива» Вадим был очень ярким игроком, одним из лидеров команды в атаке. Он много забивал, а их связка с Лёшей Батраковым была одной из лучших в ЮФЛ и молодёжном футболе. Если не ошибаюсь, в сезоне ЮФЛ-2 Раков стал лучшим бомбардиром, а Батраков – лучшим ассистентом. Связка была очень приличной, а сильными сторонами Вадима ещё тогда были нацеленность на ворота, голевое чутьё и умение реализовывать моменты.

Не могу сказать, что ему приходилось «выгрызать» место в составе, ведь у него не было альтернативы. Раков был игроком стартового состава, никаких вопросов к нему не возникало. Это был такой, цельный парень, который очень хотел играть, побеждать и развиваться. С ним было достаточно легко и интересно работать», — сказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.