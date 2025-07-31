Лионель Месси дал пощёчину игроку «Атласа» в матче Кубка лиг
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Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси дал пощёчину полузащитнику «Атласа» Серхио Эрнандесу во время матча 1-го тура Кубка лиг. «Интер Майами» вырвал победу со счётом 2:1.
Кубок лиг MLS + MX . 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Сеговия – 58' 1:1 Лосано – 80' 2:1 Вейгандт – 90+6'
Эпизод произошёл после того, как футболист «Атласа» сфолил на Месси. Лионель высказал недовольство сопернику.
Фото: TyC Sports
В составе «Интер Майами» отличились Теласко Сеговия и Марсело Вейгандт. Победный мяч был забит на 90+6-й минуте. За «Атлас» голом отметился Хосе Лосано.
Действующим победителем Кубка лиг является американский «Коламбус Крю». В финальном матче 2024 года команда обыграла американский «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.
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