Лионель Месси дал пощёчину игроку «Атласа» в матче Кубка лиг

Нападающий американского «Интер Майами» Лионель Месси дал пощёчину полузащитнику «Атласа» Серхио Эрнандесу во время матча 1-го тура Кубка лиг. «Интер Майами» вырвал победу со счётом 2:1.

Эпизод произошёл после того, как футболист «Атласа» сфолил на Месси. Лионель высказал недовольство сопернику.

Фото: TyC Sports

В составе «Интер Майами» отличились Теласко Сеговия и Марсело Вейгандт. Победный мяч был забит на 90+6-й минуте. За «Атлас» голом отметился Хосе Лосано.

Действующим победителем Кубка лиг является американский «Коламбус Крю». В финальном матче 2024 года команда обыграла американский «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.