Александер Исак тренируется в «Реале Сосьедад» на фоне слухов о переходе в «Ливерпуль»

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак занимается по индивидуальной программе в испанском «Реале Сосьедад» на фоне слухов о скором переходе в «Ливерпуль», сообщает Sky Sports в социальной сети X. Ранее шведский форвард играл за «Сосьедад».

Напомним, ранее появилась информация, что Исак не появился на тренировке «Ньюкасла» и перестал выходить на связь. Позднее стало известно, что «Ливерпуль» договорился по условиям контракта с нападающим.

В сезоне-2024/2025 форвард принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет € 120 млн.