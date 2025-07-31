Экс-тренер «Локомотива» высказался о векторе клуба на развитие молодых россиян

Экс-тренер академии «Локомотива» Вячеслав Вашкевич высказался о стратегии московского клуба, в которой акцент делается на развитие молодых футболистов с российским паспортом.

«В России не много клубов, которые не просто говорят о развитии юношеского и молодёжного футбола, а именно осуществляют это на деле. Но, с другой стороны, мы видим, что в российских клубах всё чаще и чаще доверяют молодым игрокам. В «Локомотиве» примеров достаточно много: Батраков, Погостнов, Годяев, Раков, Салтыков, Пиняев. Взять ЦСКА – группа молодых игроков во главе с Матвеем Кисляком. Или чуть раньше – «Динамо». Тюкавин, Гладышев, Окишор. Ребята появляются, и здесь просто нужно доверять. А такой вектор «Локомотива» просто напрашивался из-за сложившейся ситуации. Надеюсь и верю, что это правильный вектор, который поможет клубу развиваться в дальнейшем», — сказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.