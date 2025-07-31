Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Локомотива» высказался о векторе клуба на развитие молодых россиян

Экс-тренер «Локомотива» высказался о векторе клуба на развитие молодых россиян
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-тренер академии «Локомотива» Вячеслав Вашкевич высказался о стратегии московского клуба, в которой акцент делается на развитие молодых футболистов с российским паспортом.

«В России не много клубов, которые не просто говорят о развитии юношеского и молодёжного футбола, а именно осуществляют это на деле. Но, с другой стороны, мы видим, что в российских клубах всё чаще и чаще доверяют молодым игрокам. В «Локомотиве» примеров достаточно много: Батраков, Погостнов, Годяев, Раков, Салтыков, Пиняев. Взять ЦСКА – группа молодых игроков во главе с Матвеем Кисляком. Или чуть раньше – «Динамо». Тюкавин, Гладышев, Окишор. Ребята появляются, и здесь просто нужно доверять. А такой вектор «Локомотива» просто напрашивался из-за сложившейся ситуации. Надеюсь и верю, что это правильный вектор, который поможет клубу развиваться в дальнейшем», — сказал Вашкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Это что-то новое, необычное». Зачем «Локомотиву» клуб-партнёр в Беларуси
Эксклюзив
«Это что-то новое, необычное». Зачем «Локомотиву» клуб-партнёр в Беларуси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android