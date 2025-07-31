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«Это не катастрофа». Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов — о результатах на старте сезона

«Это не катастрофа». Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов — о результатах на старте сезона
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о результатах клуба на старте сезона-2025/2026. Нижегородцы проиграли три матча из трёх.

«В команду пришло много новичков — сейчас идёт процесс слаживания, командной поддержки на поле. Выстраивается рисунок игры. Это не катастрофа, а рабочий процесс. Пришёл новый тренер. Вся система только сейчас начинает прорисовываться и налаживаться, поэтому не надо говорить, что это кошмар. Конечно, главный тренер владеет ситуацией. На то он и главный тренер, чтобы владеть», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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