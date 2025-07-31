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Губернатор Самарской области Федорищев: у «Крыльев» нет задачи стать частным клубом

Губернатор Самарской области Федорищев: у «Крыльев» нет задачи стать частным клубом
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о финансировании «Крыльев Советов».

— Могут ли «Крылья Советов» стать полностью частным клубом? Если да, то когда?
— Нет задачи стать частным клубом. Но есть цель — иметь больше 50% внебюджетного финансирования. К сожалению, сейчас не так много частных команд в российском футболе. Наша задача как учредителей «Крыльев Советов» и как друзей «Акрона» — поддерживать культуру частных клубов, давать предложения. Что мы и озвучим на форуме «Россия — спортивная держава».

Как правительство Самарской области мы сохраним контроль над клубом. Неважно, с 51% или с 20%. Важно, чтобы приходили компании, которые дадут возможность развиваться клубу. Мы сделаем это! Думаю, к завершению первой половины сезона вы увидите другие надписи на футболках. И самое главное, что даже у информационных спекулянтов не возникнет вопросов, — приводят слова Федорищева «Известия».

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