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Мелик-Гусейнов рассказал о сроках возвращения «Пари НН» на стадион в Нижнем Новгороде

Мелик-Гусейнов рассказал о сроках возвращения «Пари НН» на стадион в Нижнем Новгороде
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о сроках возвращения команды на домашний стадион «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В настоящее время на стадионе ведётся ремонт. «Пари Нижний Новгород» проводит домашние матчи на резервных аренах.

«Чем быстрее вернёмся на свой стадион, тем лучше. Но надо понимать, что это зависит от ремонтных работ. Мы видим, что работы идут и не прекращаются. Пока идут фасадные работы, в августе начнутся работы на крыше. Надеемся, что задачи будут выполнены раньше срока. Мы бы хотели вернуться в сентябре, но от нас это не зависит», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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