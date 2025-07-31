Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи об интересе к нападающему Миро

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи об интересе к нападающему Миро
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи об интересе к нападающему «Тонделы» Миро. Ранее Sport 24 сообщал, что нижегородцы и «Сочи» проявляют интерес к ангольскому форварду.

«Мы пока не комментируем такие вещи. Процесс идёт, однако не вправе говорить в отношении кого», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с двух поражений — от «Краснодара» (0:3) и «Крыльев Советов» (0:2). В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с московским «Локомотивом».

Материалы по теме
«Это не катастрофа». Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов — о результатах на старте сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android