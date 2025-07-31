Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи об интересе к нападающему Миро

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи об интересе к нападающему «Тонделы» Миро. Ранее Sport 24 сообщал, что нижегородцы и «Сочи» проявляют интерес к ангольскому форварду.

«Мы пока не комментируем такие вещи. Процесс идёт, однако не вправе говорить в отношении кого», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Пари Нижний Новгород» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с двух поражений — от «Краснодара» (0:3) и «Крыльев Советов» (0:2). В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с московским «Локомотивом».