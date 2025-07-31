«Монако» во второй раз обыграл «Торино» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались французский «Монако» и итальянский «Торино». Команды играли на поле тренировочного центра «Монако» в Ла-Тюрби (Франция). «Монако» одержал победу со счётом 3:1.

В составе «Монако» отличились полузащитник Фоларин Балогун, защитники Кассум Уаттара и Кристиан Мависса Элеби. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не принял участия в матче. Вчера, 30 июля, «Монако» выиграл с аналогичным счётом 3:1.

«Монако» завершил сезон-2024/2025 чемпионата Франции на третьем месте, отстав от чемпиона «Пари Сен-Жермен» на 23 очка. «Торино» стал 11-м в чемпионате Италии.