Заболотный — о матче с «Ростовом»: успех, что в первом тайме забили два гола

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный высказался по итогам матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). Футболист отметил, что красно-белые старались контролировать мяч в этой встрече.

«Хороший результат. Были непривычные погодные условия, было жарко. Старались навязывать свой футбол и больше контролировать мяч. Понимали, что если бегать без мяча, то будет тяжелее. Успех, что в первом тайме забили два гола», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» состоялся накануне, 30 июля. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».