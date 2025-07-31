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Радченко: вряд ли Жедсон едет в «Спартак» для развития карьеры

Радченко: вряд ли Жедсон едет в «Спартак» для развития карьеры
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе полузащитника Жедсона Фернандеша из турецкого «Бешикташа» в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить до € 27 млн.

«Спартак» платит очень внушительную сумму за Жедсона. Наверняка было сделано очень хорошее предложение в финансовом плане, но многое зависит от мотивации. Мы помним, как ЦСКА подписывал Пьянича. На такие имена интересно смотреть. Если он находится в хороших кондициях, конечно, поможет «Спартаку». Жедсону ещё есть в чём раскрываться и прибавить.

Но ехать в российский чемпионат в такое время можно только из-за финансовой подоплёки. Фернандеш — футболист европейского уровня, у него наверняка были предложения из топ-5 Европы. Вряд ли Жедсон едет в Россию для развития карьеры, финансовая сторона стоит особняком. К большому сожалению, на данный момент мы не выступаем на международной арене. А чтобы его заметили и увидели, нужно играть в еврокубках», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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