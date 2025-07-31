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«Балтика» показала самый высокий xG во 2-м туре РПЛ, «Спартак» — самый низкий

«Балтика» показала самый высокий xG во 2-м туре РПЛ, «Спартак» — самый низкий
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Самый высокий показатель ожидаемых голов (xG) во 2-м туре Мир Российской Премьер-Лиги зафиксирован у калининградской «Балтики». Об этом сообщил телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

«Балтика» в матче с московским «Спартаком» набрала 2,42 xG, забив три мяча. В этом же матче зафиксирован и самый низкий показатель — у «Спартака» (0,13 xG). В составе красно-белых было два удаления.

Вторым по данному показателю стал тольяттинский «Акрон» (1,96 xG), который на выезде разгромил «Сочи» со счётом 4:0. Третьим — московский ЦСКА (1,78 xG). Армейцы на своём поле обыграли грозненский «Ахмат» со счётом 2:1.

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