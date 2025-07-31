Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Ротенберг в шутку обратился к Ракову с просьбой не забивать «Локо» в очных матчах

Борис Ротенберг в шутку обратился к Ракову с просьбой не забивать «Локо» в очных матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг-младший в шутку обратился к нападающему «Крыльев Советов» Вадиму Ракову с просьбой не забивать железнодорожникам в очных матчах. Напомним, права на Ракова принадлежат «Локомотиву», за самарцев Вадим играет в аренде.

«Департамент молодёжного футбола свою работу сделал — отдал игрока в основную команду. Там уже руководство клуба и Михаил Михайлович Галактионов принимают решения: кто в данном случае нужен или нет. Считаю, что было принято очень хорошее решение. Раков сейчас в аренде, все права у «Локомотива». Конечно, это гордость, когда воспитанник академии выходит и забивает шедевральные голы.

Надеюсь, что он будет продолжать в том же духе. Только в матчах с «Локомотивом» не надо забивать (смеётся). Вадим, это отдельная к тебе просьба. Против других команд — делай что хочешь. Это великолепный пример системного подхода основной команды. С одной стороны, можно сказать: «Раков в порядке. А почему его не оставили в «Локомотиве»?» Футбол расставит всё по своим местам. Руководство клуба приняло абсолютно верное решение. Это приносит пользу игроку. Есть контрактные обязательства. Надеюсь, что Раков вернётся. У «Локомотива» старт сезона удачный. Всё идёт хорошо. Конечно, хотелось, чтобы Раков играл за «Локомотив». Но принимаются разные решения. В данном случае я считаю, что всё нормально. Мы ждём Вадима обратно в «Локомотив». Я лично», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Борис Ротенберг: Батраков должен стать чемпионом России в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android