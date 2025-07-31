Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов рассказал, будут ли у клуба ещё трансферы в летнее ТО

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Вероятно, стоит ждать трансферов на вход. Пока не буду говорить про количество, потому что это неблагодарная история. Назовёшь цифру, а потом в неё не попадёшь. Работа по трансферам ведётся. Достаточно много уже пришло. Будут трансферы на вход и выход», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В летнее трансферное окно состав «Пари Нижний Новгород» пополнили защитник Фаринья, полузащитники Андрей Ивлев и Ренальдо Сефас, а также нападающие Даниил Лесовой и Олакунле Олусегун.