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Радченко: у «Краснодара» опустошение, у игроков нет чемпионской мотивации

Радченко: у «Краснодара» опустошение, у игроков нет чемпионской мотивации
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о старте сезона РПЛ в исполнении «Краснодара». По итогам первых двух туров команда Мурада Мусаева набрала три очка (победа над «Пари НН» и поражение от «Локомотива»). Напомним, чёрно-зелёные — действующие чемпионы России.

«У футболистов «Краснодара» наблюдается опустошение. В предыдущем сезоне команда стала чемпионом, а до этого также могла выиграть золотые медали. Это очень большая ответственность и нагрузка. Теперь команде нужно возвращаться на свой уровень, но пока игроки не достигли той мотивации, которая должна быть у чемпионов», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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