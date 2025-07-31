В «Зените» намекнули, что назначенный в победном матче с «Ахматом» пенальти был спорным

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев намекнул, что назначенный в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1) пенальти был спорным. 11-метровый в ворота сине-бело-голубых был назначен за игру рукой нападающего Александра Соболева в собственной штрафной.

«Всё шло к завершению со счётом 2:0, но случился пенальти, который можно обсуждать. Рука Соболева не отставлена, не выставлена, не оттопырена, не увеличивает площадь тела и не меняет направление движения мяча. Если верить прежним разъяснениям — не пенальти», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».