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В «Зените» намекнули, что назначенный в победном матче с «Ахматом» пенальти был спорным

В «Зените» намекнули, что назначенный в победном матче с «Ахматом» пенальти был спорным
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев намекнул, что назначенный в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1) пенальти был спорным. 11-метровый в ворота сине-бело-голубых был назначен за игру рукой нападающего Александра Соболева в собственной штрафной.

Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Адамов – 3'     0:2 Гонду – 8'     1:2 Конате – 83'    

«Всё шло к завершению со счётом 2:0, но случился пенальти, который можно обсуждать. Рука Соболева не отставлена, не выставлена, не оттопырена, не увеличивает площадь тела и не меняет направление движения мяча. Если верить прежним разъяснениям — не пенальти», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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