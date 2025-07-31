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Круговой — о победе ЦСКА над «Локомотивом»: сыграли, как и положено обладателю Кубка!

Круговой — о победе ЦСКА над «Локомотивом»: сыграли, как и положено обладателю Кубка!
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Защитник московского ПФК ЦСКА Данил Круговой высказался о победе над «Локомотивом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра состоялась 30 июля на поле армейцев и завершилась их победой со счётом 2:1.

«Сыграли, как и положено обладателю Кубка! С такой атмосферой нам всё по силам», — написал Данил Круговой в своём телеграм-канале.

Напомним, ПФК ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

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