«Милан» разгромил австралийский «Перт Глори» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались австралийский «Перт Глори» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия). «Милан» одержал победу со счётом 9:0.

В составе «Милана» отличились Филиппо Терраччано, Ноа Окафор (дважды), Кристиан Комотто (с пенальти), Саму Чуквезе, Рафаэл Леау (дважды), Самуэле Риччи и Юнус Муса.

«Перт Глори» занял последнее, 13-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Австралии сезона-2024/2025. «Милан» завершил сезон итальянской Серии А на восьмой строчке. Чемпионом Италии стал «Наполи». В августе «Милан» в товарищеских матчах встретится с английскими «Лидс Юнайтед» и «Челси».