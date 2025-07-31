«Милан» разгромил австралийский «Перт Глори» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались австралийский «Перт Глори» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Перт Ректангулар» в Перте (Австралия). «Милан» одержал победу со счётом 9:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 июля 2025, четверг. 13:20 МСК
Перт Глори
Перт, Австралия
Окончен
0 : 9
Милан
Милан, Италия
0:1 Терраччано – 3' 0:2 Окафор – 23' 0:3 Окафор – 27' 0:4 Комотто – 29' 0:5 Чуквезе – 31' 0:6 Леау – 47' 0:7 Риччи – 58' 0:8 Муса – 80' 0:9 Леау – 85'
В составе «Милана» отличились Филиппо Терраччано, Ноа Окафор (дважды), Кристиан Комотто (с пенальти), Саму Чуквезе, Рафаэл Леау (дважды), Самуэле Риччи и Юнус Муса.
«Перт Глори» занял последнее, 13-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Австралии сезона-2024/2025. «Милан» завершил сезон итальянской Серии А на восьмой строчке. Чемпионом Италии стал «Наполи». В августе «Милан» в товарищеских матчах встретится с английскими «Лидс Юнайтед» и «Челси».
Комментарии
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