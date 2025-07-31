Стало известно, кто прокомментирует центральный матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Михаил Крестинин и Павел Богданов выступят комментаторами на центральном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА, сообщает «Матч ТВ». Игра пройдёт в это воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00 мск.

Напомним, после двух стартовых туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет московский «Локомотив», набравший шесть очков. «Зенит» занимает шестое место (четыре очка), ЦСКА — восьмой (четыре очка).

Действующим чемпионом страны является «Краснодар». Чёрно-зелёные выиграли Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, разгромив в 30-м туре «Динамо» (3:0).