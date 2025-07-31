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Стало известно, кто прокомментирует центральный матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Стало известно, кто прокомментирует центральный матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА
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Михаил Крестинин и Павел Богданов выступят комментаторами на центральном матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и ЦСКА, сообщает «Матч ТВ». Игра пройдёт в это воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, после двух стартовых туров чемпионата России турнирную таблицу возглавляет московский «Локомотив», набравший шесть очков. «Зенит» занимает шестое место (четыре очка), ЦСКА — восьмой (четыре очка).

Действующим чемпионом страны является «Краснодар». Чёрно-зелёные выиграли Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона, разгромив в 30-м туре «Динамо» (3:0).

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