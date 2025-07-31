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Борис Ротенберг: большой плюс, что брат в Москве — ради него я готов сделать многое

Борис Ротенберг: большой плюс, что брат в Москве — ради него я готов сделать многое
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Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о своём брате — известном хоккейном тренере Романе Ротенберге.

— Как часто будете видеться со своим братом Романом? Он перебрался в Москву.
— Знаете, мой брат жил на хоккейной коробке. Мы редко встречались, больше разговаривали по телефону, обменивались мнениями. Понятно, что разные виды спорта, но сам подход, плюс-минус понятен для меня и для него. У Романа серьёзная команда вокруг. Лично я горжусь своей командой, которая вокруг меня. Большой плюс, что Роман Борисович теперь будет в Москве. Ради брата я готов сделать многое, — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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